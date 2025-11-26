به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری از ممنوعیت فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس در این استان خبر داد و گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار حمل‌ونقل جاده‌ای و با هدف حفظ حقوق صنفی رانندگان، حسب دستور مقام قضایی استان، فعالیت شرکت‌های بزرگ‌مقیاس در یزد تا زمان رعایت کامل ضوابط قانونی و اخذ مجوز از اداره کل ممنوع است.

وی افزود: این اقدام با هدف سامان‌دهی فرایند حمل بار، شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌ها و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان انجام می‌شود.

رستگاری با هشدار نسبت به تخلف برخی رانندگان در همکاری با شرکت‌های فاقد مجوز تأکید کرد: رانندگان باید از دریافت بارنامه شرکت‌های بزرگ‌مقیاس خارج از چارچوب اعلام بار و نوبت‌دهی رسمی و استانی خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد تصریح کرد: اخذ بارنامه از طریق شرکت‌های بزرگ‌مقیاس غیرمجاز قطعاً برای آنان برخورد قانونی و انضباطی را در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان ساخت: اجرای دقیق ضوابط حمل‌ونقل استانی، تضمین‌کننده عدالت در توزیع بار و حفظ منافع قانونی فعالان این بخش است.

گفتنی است شرکت‌های بزرگ مقیاس به دلیل عدم رعایت نرخ عرف، درج پیش کرایه صوری، رعایت نکردن ضوابط سالن‌های اعلام بار و عدم رعایت ضوابط مدیر فنی باعث ایجاد اخلال وبی نظمی و تضییع حقوق رانندگان در صف نوبت می‌شوند که این امر اعتراض رانندگان و شرکت‌های حمل ونقل قانونمند در استان را به همراه داشته و منجر به ورود مقام قضایی به این مسئله شده است.