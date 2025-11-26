جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان گفت: به علت آلودگی هوا فردا و پس فردا، تمامی دانشگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی به صورت غیر حضوری برگزار می‌شود.

تمامی دانشگاه‌های استان قزوین فردا و پس فردا غیرحضوری است

تمامی دانشگاه‌های استان قزوین فردا و پس فردا غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، جواد حق‌لطفی افزود:با توجه به هشدار‌های صادرشده از سوی اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی کلاس‌های فوق العاده مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها فردا پنجشنبه ۵ آذرماه به‌صورت غیرحضوری است.

وی افزود: بر همین اساس، مهد‌های کودک و مراکز جامع سنجش نیز فردا تعطیل خواهد بود و هیچ‌گونه فعالیت حضوری در این بخش‌ها انجام نخواهد شد.

حق لطفی با اشاره به تعطیلی ادارات در روز‌های پنجشنبه تأکید کرد: فردا علاوه بر ادارات، شرکت‌های بیمه‌ای تعطیل و شعب بانک‌ها هم برای انجام کار‌های ضروری شهروندان فعال است.