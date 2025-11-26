به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان در این نشست با تشریح ظرفیت‌های آموزشی این اداره‌کل گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان مرجع تخصصی مهارت‌آموزی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند و مأموریت آن اجرای آموزش‌های مبتنی بر مشاغل بر اساس استاندارد‌های مهارتی است. حدود ۷۰ درصد آموزش‌ها در این سازمان عملی و کارمحور بوده و گواهینامه‌های صادره نیز به دلیل عضویت ایران در سازمان جهانی کار، در بسیاری از کشور‌های دیگر مورد پذیرش است..

شهرام ملایی هزاروندی با اشاره به گستره مخاطبان این آموزش‌ها افزود: ۱۹ گروه مختلف از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، افراد بهبود یافته از اعتیاد، کارجویان شهری و روستایی از خدمات ما بهره‌مند می‌شوند. بیش از ۵۴ مرکز دولتی و حدود ۱۲۰۰ آموزشگاه آزاد در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه «دیپلماسی مهارت» ظرفیت مهمی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی است، گفت: با توجه به اشتراکات فرهنگی و مرزی، امکان گسترش آموزش‌های مهارت‌محور میان دو استان خوزستان و میسان وجود دارد. ما آمادگی داریم متون آموزشی، مربیان و امکانات تخصصی را برای اجرای دوره‌های مشترک در حوزه‌های مختلف مهارتی در اختیار طرف عراقی قرار دهیم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان همچنین به ظرفیت برگزاری المپیاد‌های ملی و جهانی مهارت اشاره کرد و افزود: شرکت‌کنندگان پس از طی دوره‌های مهارتی می‌توانند در مسابقات استانی، ملی و حتی جهانی حضور یابند. این موضوع نیز می‌تواند به عنوان محور دیگری از همکاری‌های مشترک مورد توجه قرار گیرد.

ملایی هزاروندی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از ورودی‌های مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، گفت: تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده کوتاه‌ترین مسیر دستیابی به اشتغال پایدار، مهارت‌آموزی است و آمادگی داریم در راستای تقویت اشتغال و توسعه ظرفیت‌های تخصصی، همکاری مؤثری با استان میسان عراق داشته باشیم.

در پایان این جلسه، طرفین بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌های مشترک آموزشی، تبادل تجربیات مهارت‌آموزی و توسعه همکاری‌های آموزشی در حوزه صنایع کشاورزی و مسابقات ملی مهارت تأکید کردند.