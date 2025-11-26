تیم وایبال شهرداری ارومیه در جدالی، با نتیجه ٣ بر صفر پاس گرگان را شکست داد.

شکست پاس گرگان در مقابل شهرداری ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در دیدار حساس این هفته لیگ برتر مردان شهرداری ارومیه که با یک برد و سه امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد، میزبان پاس گرگان در سالن غدیر ارومیه بود.

دیدار دو تیم ارومیه و پاس گرگان با مراسم ویژه‌ای به یاد زنده‌یاد صابر کاظمی شروع شد و سپس بازیکنان دو تیم رقابت‌ خود را شروع کردند.

تیم شهرداری ارومیه در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز برتری خود را حفظ کرد و با نتیجه مشابه ست نخست فاتح میدان شد.

ارومیه در ست سوم نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر صفر فاتح این مسابقه باشد.

پاس گرگان با یک امتیاز در جایگاه هشتم جدول است.