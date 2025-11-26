پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت: جوانان و بسیجیان در دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت کردند انقلاب اسلامی پرقدرت ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر عبداللهی با حضور در ستاد سازمان بسیج مستضعفین و در جمع رئیس و معاونان این سازمان، ضمن تبریک هفته بسیج، از حضور فعال و فداکاری بسیجیان در تمامی عرصهها، بهویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: «بسیجیان مایه افتخار این مرز و بوم هستند و باید در تقویت همهجانبه این سازمان تلاش کنیم.»
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با تجلیل از مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بهویژه شهدای بسیج افزود: «این شهیدان با روحیهای سرشار از ایمان و عشق به شهادت، مزد سالها مجاهدت و ایثار خود را دریافت کردند.»
وی در ادامه با اشاره به مأموریت و ماهیت مردمی بسیج تأکید کرد: «بسیج از بدو تشکیل، برای خدمت به مردم و دفاع از کشور سامان یافت و همواره بدون هیچ چشمداشتی در میدان حضور داشته است.»
سرلشکر عبداللهی حضور بسیج را از عوامل مهم در تأمین امنیت کشور دانست و خاطرنشان کرد: «زمانی که سخن از امنیت به میان میآید، بسیج پناهگاه ملت است؛ بسیج بیمه استقلال کشور و عامل پیشبرندگی انقلاب اسلامی به شمار میرود.»