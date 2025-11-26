

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس اداره اوقاف طبس گفت: واقف خیراندیش محمد نوروزی همزمان با دهه فاطمیه ۴ ساعت آب از چاه موتور با یک قطعه زمین به مساحت ۴هزار و ۵۰۰ مترمربع را وقف کرد.

علی امینی نسب با اشاره به اینکه ارزش این موقوفه بیش از ۱ میلیاردتومان برآورد شده است افزود: نیت این وقف برای هزینه مسجد جامع پایین روستای کریت و نیز روضه خوانی و اطعام در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

تعداد موقوفات شهرستان طبس با این وقف جدید به ۵۶۴ موقوفه رسید.