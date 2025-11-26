مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم گفت:چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور شرکت‌کنندگان بخش‌های ملی و بین‌المللی، از ۱۰ آذرماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت السلام والمسلمین عباس اسکندری در نشست خبری گفت:مسابقات ملی معارف قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با حضور ۱۴۰ نفر از سراسر کشور در دو مرحله کتبی و شفاهی از ۱۰ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۳ به مدت هفت روز به میزبانی قم برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم افزود: مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات روز دوشنبه ۱۰ آذر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ و مراسم اختتامیه روز یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود.

پوشش زنده مراسم افتتاحیه، اختتامیه و همچنین پنج روز از مسابقات (۱۱ تا ۱۵ آذر) از سیمای نور و رادیو قم پیش‌بینی شده است.