مسـابقات قهرمـانی و انتخابی بانوان ووشو استان خوزستان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته بسیج مسابقات قهرمانی و انتخابی بانوان ووشو استان خوزستان جهت اعزام به رقابت‌های انتخابی تیم ملی با حضور تیم‌های سراسر استان در آکادمی ووشو ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد.

در بخش ساندا هیات ووشو شهرستان بندرماهشهر اول شد و تیم‌های هیات ووشو شهرستان ایذه و هیات ووشو شهرستان بهبهان دوم و سوم شدند.

همچنین در بخش تالو هیات ووشو شهرستان امیدیه اول و هیات ووشو بندرامام خمینی و هیات ووشو شهرستان دزفول دوم و سوم شدند.

هیئت ژوری مسابقات، فنی‌ترین بازیکن ساندا را آیناز احمدی از شهرستان بندرماهشهر و فنی‌ترین بازیکن تالو، نگارپناهیان از شهرستان امیدیه را معرفی کرد.