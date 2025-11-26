به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول دونفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان به میزبانی کشور رومانی برگزار شد و نمایندگان ایران با قبول شکست برابر حریفان از ادامه راه بازماندند.

فراز شکیبا و مبین امیری در رده سنی زیر ۱۵ سال و بنیامین فرجی در رده سنی زیر ۱۹ سال از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

نتایج به شرح زیر است:

مرحله یک هشتم نهایی جدول دونفره رده سنی زیر ۱۵ سال:

تیم دونفره فراز شکیبا و مبین امیری از ایران ۲ - تیم دونفره چین تایپه ۳

مرحله یک هشتم نهایی جدول دونفره رده سنی زیر ۱۹ سال:

تیم دونفره مشترک بنیامین فرجی از ایران و آلن از قزاقستان صفر - تیم دونفره مشترک بازیکنان پرتغال و رومانی ۳

نمایندگان کشورمان از فردا (پنج شنبه ۶ آذر) در جدول انفرادی رقابت‌های خود را پیگیری می‌کنند.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی در حال برگزاریست.