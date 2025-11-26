پخش زنده
نمایندگان کشورمان از جدول دو نفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان کنار رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول دونفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان به میزبانی کشور رومانی برگزار شد و نمایندگان ایران با قبول شکست برابر حریفان از ادامه راه بازماندند.
فراز شکیبا و مبین امیری در رده سنی زیر ۱۵ سال و بنیامین فرجی در رده سنی زیر ۱۹ سال از دور رقابتها کنار رفتند.
نتایج به شرح زیر است:
مرحله یک هشتم نهایی جدول دونفره رده سنی زیر ۱۵ سال:
تیم دونفره فراز شکیبا و مبین امیری از ایران ۲ - تیم دونفره چین تایپه ۳
مرحله یک هشتم نهایی جدول دونفره رده سنی زیر ۱۹ سال:
تیم دونفره مشترک بنیامین فرجی از ایران و آلن از قزاقستان صفر - تیم دونفره مشترک بازیکنان پرتغال و رومانی ۳
نمایندگان کشورمان از فردا (پنج شنبه ۶ آذر) در جدول انفرادی رقابتهای خود را پیگیری میکنند.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان از ۲ تا ۹ آذرماه به میزبانی رومانی در حال برگزاریست.