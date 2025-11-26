به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: در پی کشف جسد مردی حدودا ۵۰ ساله در زیر پل واقع در مسیر گتوند به دزفول بلافاصله کاراگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود:کاراگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحنه جرم و انجام تحقیقات فنی و با دست آوردن سرنخ‌هایی چند نفر به عنوان مظنون تحت نظر قرار گرفتند و در نهایت طی یک عملیات منسجم و ضربتی ۳ نفر از عاملان قتل دستگیر و احدی دیگر نیز در یکی از استان‌های همجوار دستگیر شد.

سرهنگ ابدالی فرد ادامه داد: متهمان پس از تفهیم اتهام نزد بازپرس صراحتا به ارتکاب قتل عمد اعتراف کرده و با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.