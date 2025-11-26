نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی خطاب به رئیس‌جمهور، از نحوه اجرای «قانون هوای پاک» انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در تذکری کتبی خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به وضعیت بحرانی آلودگی هوا در کلانشهر‌های کشور و عدم اجرای صحیح «قانون هوای پاک» انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی دولت به مردم شد.

سید محمد جمالیان در این تذکر که با موضوع «عدم اجرای صحیح قانون هوای پاک» ثبت شده است، با ابراز تأسف از وضعیت موجود نوشت: در چند سال اخیر شاهد افزایش شدید آلودگی هوا در کلانشهر‌های ایران هستیم؛ وضعیتی که نه تنها منجر به نارضایتی شدید اجتماعی شده، بلکه سلامت عمومی را تهدید کرده و عوارض آموزشی و فرهنگی جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به آمار‌های رسمی افزود: وزارت بهداشت سالانه میزان مرگ‌ومیر‌های منتسب به آلاینده‌ها را اعلام می‌کند، اما در حالی که این روند ادامه دارد، عملاً اقدام مؤثری توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام نمی‌شود.

او در شرح تذکر خود به دلایل استمرار این بحران اشاره کرد و یادآور شد: کماکان میزان اسقاط خودرو‌های فرسوده پایین است و وضعیت کیفیت سوخت نیروگاه‌ها و بنزین نیز با چالش مواجه است. سایر موارد مرتبط با این قانون نیز در یک سکوت بوروکراتیک باقی مانده است.

سید محمد جمالیان خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: مردم عزیز کلانشهر‌ها با از دست دادن سلامتی و جان خود تاوان این بی‌مسئولیتی را می‌دهند؛ لذا انتظار می‌رود با توجه به تخصص جنابعالی در این حوزه، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت کیفیت هوا مبذول نموده و علت تأخیر در اجرای قانون هوای پاک را برای مردم عنوان فرمایید.