روسیه اعلام کرد افشای فایل صوتی مکالمه محرمانه میان مشاوران ارشد دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، اقدامی عامدانه برای آسیب‌زدن به روند مذاکرات صلح اوکراین است و آن را مصداق «جنگ ترکیبی» خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از رویترز؛ مقام‌های روسیه روز چهارشنبه تأکید کردند انتشار این مکالمه که توسط بلومبرگ منتشر شده، تلاشی برای اخلال در رایزنی‌های مسکو و واشنگتن درباره طرح صلح است.

در ادامه آمده است: بلومبرگ متن مکالمه ۱۴ اکتبر میان «استیو ویتکاف» فرستاده ترامپ و «یوری اوشاکوف» مشاور سیاست خارجی پوتین را منتشر کرده اما توضیح نداده چگونه به چنین تماس حساسی میان مقام‌های دو قدرت هسته‌ای دست یافته است.

این گزارش افزود: اوشاکوف گفته است محتوای مکالمه برای انتشار عمومی نبوده و افشای آن «قابل‌قبول نیست». وی هدف از این اقدام را «مختل کردن مذاکرات» توصیف کرده است.

در ادامه آمده است: اوشاکوف در گفت‌و‌گو با روزنامه کامرسانت توضیح داده بخشی از مکالماتش از طریق کانال‌های رمزگذاری‌شده دولتی انجام شده که به‌سختی قابل نفوذ است اما تماس‌های واتساپ ممکن است شنود شوند. وی احتمال نفوذ از سوی شرکت‌کنندگان را رد کرده و گفته این موضوع را با ویتکاف مطرح خواهد کرد.

این گزارش اضافه کرد: «کیرایل دیمیتریف» رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، گزارش بلومبرگ درباره مکالمه ۲۹ اکتبر خود با اوشاکوف را «جعلی» خوانده است. همچنین «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه گفت برخی رسانه‌ها در چارچوب «جنگ اطلاعاتی ترکیبی» مورد استفاده کشور‌های اروپایی قرار گرفته‌اند تا روابط مسکو–واشنگتن را تخریب کنند.

رویترز در پایان نوشت: بلومبرگ به درخواست‌ها برای توضیح درباره نحوه دسترسی به فایل یا پاسخ به انتقادات روسیه واکنشی نشان نداده است.