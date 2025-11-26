دادستان عمومی و انقلاب دورود از بازداشت یکی از پیمانکاران شهرداری به اتهام پرداخت رشوه خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری در شهرداری دورود، از بازداشت یک نفر دیگر در این رابطه خبر داد.

مسلم الماسی اظهار داشت: یکی از پیمانکاران مجموعه شهرداری که نام وی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی سمت شهردار نیز مطرح بوده است، با دستور قضایی و در ادامه روند رسیدگی به پرونده تخلفات مالی و اداری بازداشت شد.

دادستان دورود در ادامه افزود که این پرونده پیش از این منجر به دستگیری ۴ عضو شورای شهر، ۳ نفر از کارکنان شهرداری و چندین پیمانکار دیگر شده بود که به اتهام ارتشاء و پرداخت رشوه دستگیر شده بودند.

وی تأکید کرد: تحقیقات همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، روند رسیدگی را دنبال خواهد کرد.

الماسی با اشاره به مفتوح بودن پرونده تخلفات مالی شهرداری، هدف اصلی دستگاه قضایی را صیانت از حقوق عمومی، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در مدیریت شهری عنوان کرد. وی هشدار داد: هرگونه تخلفی که به اعتماد مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب دورود در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری و اجتماعی فراهم شود.

او همچنین بر لزوم پیگیری اخبار موثق از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان تأکید کرد و از دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های غیرمجاز و معاند برحذر داشت.