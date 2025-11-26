پخش زنده
گم کردن مسیر توسط راننده اتوبوس تیم الوصل سبب شد که این تیم برای بازی با استقلال با تاخیر به ورزشگاه شهر قدس برسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار بود از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (چهارشنبه، ۵ آذر) به مصاف الوصل امارات برود.
اتوبوس تیم فوتبال الوصل امارات مسیر ورزشگاه را گم کرده و به جای شهر قدس به سمت منطقه گرمدره رفته بود که در نهایت ساعت ۱۸:۴۵ به ورزشگاه شهر قدس رسید.
بر همین اساس و با تصمیم مسوولان، بازی دو تیم با یک ساعت تأخیر و رأس ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.