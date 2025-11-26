­به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار بود از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (چهارشنبه، ۵ آذر) به مصاف الوصل امارات برود.

اتوبوس تیم فوتبال الوصل امارات مسیر ورزشگاه را گم کرده و به جای شهر قدس به سمت منطقه گرمدره رفته بود که در نهایت ساعت ۱۸:۴۵ به ورزشگاه شهر قدس رسید.

بر همین اساس و با تصمیم مسوولان، بازی دو تیم با یک ساعت تأخیر و رأس ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.