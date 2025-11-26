پخش زنده
یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه در دارخوین شادگان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان گفت : این واحد آموزشی بهعنوان یکی از طرح های اثرگذار در مسیر توسعه عدالت آموزشی می باشد که گامی مهم در ارتقای سطح خدمات آموزشی و فراهمسازی محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان منطقه است.»
محمد سعیدی پور با اشاره به اینکه این مدرسه در زمینی به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و با زیربنای ۱ هزار و ۵۷۰ مترمربع ساخته شده و شامل ۱۲ کلاس درس، فضاهای اداری، خدماتی و مجموعهای از امکانات لازم برای ارائه آموزش با کیفیت است.، ادامه داد : احداث این مدرسه با مشارکت مؤثر بنیاد علمی آموزشی قلمچی و شرکت ملی نفت ایران انجام شد و همکاری این مجموعهها نمونهای ارزشمند از نقشآفرینی خیرین و صنایع در توسعه زیرساختهای آموزشی است.