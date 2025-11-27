پخش زنده
امروز: -
آبیدر سنندج با برتری مقابل تیم سینا کلاچای روند صعودی در لیگ دسته سوم فوتبال کشور را ادامه دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در چارچوب هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم بزرگسالان باشگاههای کشور، تیم آبیدر سنندج امروز در ورزشگاه استقلال سنندج میزبان «سینا کلاچای» بود و در پایان با نتیجه 2 بر -0 به برتری دست یافت.
گلهای این مسابقه را «ئاراز اسفندیار« و «میثم باشوکی» برای نماینده استان کردستان به ثمر رساندند.
با این پیروزی، آبیدر سه امتیاز ارزشمند دیگر کسب کرد و روند روبهرشد خود در جدول مسابقات را ادامه داد.