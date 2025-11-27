به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته سوم بزرگسالان باشگاه‌های کشور، تیم آبیدر سنندج امروز در ورزشگاه استقلال سنندج میزبان «سینا کلاچای» بود و در پایان با نتیجه 2 بر -0 به برتری دست یافت.

گلهای این مسابقه را «ئاراز اسفندیار« و «میثم باشوکی» برای نماینده استان کردستان به ثمر رساندند.

با این پیروزی، آبیدر سه امتیاز ارزشمند دیگر کسب کرد و روند رو‌به‌رشد خود در جدول مسابقات را ادامه داد.