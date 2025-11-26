شعب کشیک بانکها در روزهای تعطیل فعالند
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین اعلام کرد: شعب کشیک بانکها در روزهای تعطیل از ساعت ۹ تا ۱۲ فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسینی دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ با تأکید بر تصمیم استانداری، اعلام کرد که بانکها موظف به رعایت تعطیلی اداری عمومی هستند، اما به منظور رفاه حال همشهریان، ۲۰ درصد از شعب در مرکز استان و شهرستانهای تابعه فعال خواهند بود.
وی افزود که ساعات کار شعب کشیک برای مشتریان از ساعت ۹ تا ۱۲ تعیین شده است. این اقدام برای همراهی با نیروهای امدادی و خدماتی صورت گرفته که فعالیت مستمر دارند.
حسینی تأکید کرد که حتی در شهرهایی مانند آبیک، بویینزهرا، آبگرم، آبیک، تاکستان و شال، علاوه بر شعب فعال خارج از شهر، حداقل ۳ تا ۶ شعبه در داخل شهرها نیز برای ارائه خدمات بانکی کشیک تعیین شدهاند تا دسترسی مردم تضمین شود.
وی اضافه کرد: برای اطلاعرسانی دقیق به شهروندان، بانکها موظف شدهاند که لیست شعب فعال کشیک خود را در کانالهای رسمی اطلاعرسانی منتشر کنند. در صورت عدم دسترسی به این کانالها، مردم میتوانند از طریق سرپرستی شعب بانک مورد نظر، از مکان شعب کشیک مطلع شده و مراجعه کنند.