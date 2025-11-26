به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تشییع و تدفین پیکر شهید والامقام امروز با رژه خودرویی از مقابل مسجد امام خمینی (ره) تا مقابل هنرستان فردوسی آغاز شد.

سپس تشییع کنندگان با تجمع مقابل هنرستان فردوسی گلبهار به صورت پیاده و با سر دادن بانگ الله اکبر و یا ابا عبدالله الحسین (ع) پیکر مطهر شهید گمنام را تا آرامگاه ابدی خود واقع در مجتمع فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) بدرقه کردند.

پس از ورود پیکر مطهر شهید گمنام به مجتمع فرهنگی حضرت جواد الائمه (ع)، این شهید والامقام بر روی دستان مردم فهیم، خانواده‌های شهداء و بسیجیان و در میان اشک مادران شهداء و نوحه خوانی ذاکرین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در آرامگاه خود آرام گرفت.

با فرا رسیدن لحظه اذان ظهر و پس از پایان این مراسم با شکوه، حاضرین نماز ظهر و عصر را به امامت حجت الاسلام ایزدی امام جمعه گلبهار اقامه کردند.

همچنین نماز طلب باران نیز پس از نماز ظهر و عصر اقامه شد.