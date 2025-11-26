به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز را ۱۷۰ و در وضعیت ناسالم برای همه نشان می دهد.

شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۷ دیروز تا ساعت ۱۷ امروز براساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۶۳و وضعیت هوا ناسالم برای همه بود.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.