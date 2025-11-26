به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم در یادواره ۱۲۰ شهید گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل ۴۰ صاحب الزمان (عج)، یکی از واحد های رزمی که قبل ،حین و بعد از عملیات پای کار بودند را واحد مهندسی رزمی بیان کرد و گفت: این گروه مهندسی خدمات ارزنده ای در عملیات های مختلف داشتند.

حجت‌الاسلام جعفری، با بیان اینکه در اوایل دفاع مقدس رزمندگان ما هیچ تجربه ای در حوزه مهندسی رزمی نداشتند، ادامه داد: ابتکار امام خمینی(ره) در راه اندازی گروه مهندسی رزمی یک حرکت راهبردی بود.

وی، ساخت پل راهبردی بعثت را در منطقه فاو به همت گروه مهندسی رزمی در زیر بمب‌ باران نمونه ای از سند درخشان این گروه دانست که انگشت حیرت دوست و دشمن را به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: نیروهای گروه رزمی مهندسی هیچ استراحتی نداشتند و با جانفشانی برای رزمندگان جان پناه می ساختند. حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به ارزش های قرآنی که خداوند به آن توصیه کرده، گفت:بین همه ارزش های الهی هیچ ارزشی بالا تر از جهاد در راه خدا نیست.

وی ادامه داد: بلند ترین جایگاه در دنیا و آخرت نزد مجاهدان در راه خدا است.

حجت الاسلام جعفری تفکر بسیجی را راه برون رفت از همه چالش ها و تهدید های امروز دانست.