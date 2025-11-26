به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست گلپایگان گفت: با فرارسیدن فصل کوچ پرندگان، سدهای کوچری و گلپایگان به مأمن بیش از پنج هزار پرنده مهاجر تبدیل شد و این پرندگان پهنه‌های آبی این منطقه را برای زمستان‌گذرانی انتخاب کرده‌اند.

شهاب برهانی افزود: هر سال از اوایل آبان دسته‌های مختلفی از پرندگان مهاجر، گلپایگان را به‌عنوان زیستگاه موقت خود انتخاب می‌کنند و تا اواخر دی در تالاب‌ها و سدهای این شهرستان مستقر می شوند.

وی با بیان اینکه امسال گونه‌هایی همچون حواصیل، کاکایی، انواع اردک، غاز، چَنگر و بوتیماربه سدهای شهرستان کوچ کرده اند،گفت :حضور این پرندگان نشان‌دهنده‌ وضعیت مناسب زیستگاهی و اهمیت اکولوژیکی گلپایگان برای استراحت و تغذیه پرندگان مهاجر در مسیر کوچ سالانه است.

رئیس محیط زیست گلپایگان گفت:شرایط مناسب اقلیمی، منابع آبی پایدار و امنیت زیستگاهی از جمله عواملی مهم برای کوچ پرندگان از مناطق شمالی کشور به گلپایگان است و حضور این پرندگان جلوه‌ای خاص و چشم نواز به طبیعت منطقه بخشیده است.

برهانی افزود: فراهم‌سازی شرایط ایمن و بی‌خطر برای این پرندگان ارزشمند در گلپایگان، نقش مهمی در جذب طبیعت‌ دوستان و توسعه گردشگری پایدار در این شهرستان دارد.