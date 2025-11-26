پخش زنده
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: عدم اختصاص کارت سوخت به خودروهای جدید ساخت داخل عادلانه نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش قیمت بنزین بر این پایه است که ۶۰ لیتر خودروها با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر اضافه با نرخ سه هزار تومان و بالاتر از آن یعنی با کارت سوخت جایگاه لیتری پنج هزار تومان خواهد بود.
وی افزود: عدم اختصاص کارت سوخت به خودروهای جدید اعم از وارداتی و ساخت داخل از حواشی این مصوبه به شمار میآید که اختصاص نیافتن کارت سوخت به خودروهای داخلی از عدالت به دور است.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ با اشاره به اینکه بنزین در ایران از آن هم ارزانتر است، تصریح کرد: باید در توزیع بنزین رعایت عدالت شود، زیرا افراد فاقد خودرو سهمی از یارانه بنزین ندارند.
جوکار ادامه داد: طرحی قبلا در مجلس مطرح شد و به تصویب نرسید که به ازای هر کارت ملی و کد ملی یک سهمیه بنزین داده شود تا هر که میخواهد مصرف کند و هر که نخواهد در جایگاه سوخت عرضه کند.
وی با اشاره به اعلام دولت مبنی بر اجرای طرح نرخ جدید بنزین تا آخر آذرماه اظهار داشت: این موضوع باید کارشناسی شود و مردم در جریان کار قرار گیرند و خودروهایی که از این به بعد تولید میشوند هم کارت سوخت داشته باشند.