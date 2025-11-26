به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ ریباز میرزایی افزود: این مسجد از بنا‌های ارزشمند منطقه است و باستان‌شناسان در جریان بازسازی آن به یافته‌های تاریخی مهمی از جمله کشف خشت‌هایی مربوط به دوره ساسانی دست یافته‌اند.

وی با اشاره به اینکه معماری مسجد برگرفته از الگوی مسجد جامع اصفهان است، اضافه کرد: استفاده از عناصر شاخص معماری اسلامی از ویژگی‌های برجسته این بنا به شمار می‌رود.

فرماندار سردشت اظهار داشت: ثبت این مسجد در فهرست آثار ملی از هرگونه دخل و تصرف غیرکارشناسی جلوگیری کرده و موجب رعایت ضوابط ارتفاعی در محل قرار گرفتن مسجد می‌شود.

وی ادامه داد: قرارگرفتن مسجد جامع در نزدیکی حمام تاریخی سردشت که پیشتر در فهرست آثار ملی ثبت شده، می‌تواند مجموعه‌ای ارزشمند و جذاب برای بازدیدکنندگان و گردشگران علاقه‌مند به آثار تاریخی ایجاد کند.