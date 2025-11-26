به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا ۲ امشب چهارشنبه ۵ آذر از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهر قدس با قضاوت کیم هی‌گون داور اهل کشور کره جنوبی برابر الوصل امارات به میدان رفت که این دیدار حساس در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این دیدار به دلیل دیر رسیدن اتوبوس تیم الوصل به ورزشگاه با هماهنگی مسئولان برگزاری به جای ساعت ۱۹:۳۰ از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز شد.

استقلال ایران یک - الوصل امارات یک

گل‌ها: سعید سحرخیزان (۶) برای استقلال/ هوگو (۶۳) برای الوصل

ورزشگاه: شهدای شهر قدس

گروه داوری: کیم هی‌گون؛ کمک ها: یون ژا ایوول، پارک سانگ سون؛ داور چهارم: کو هیونگ‌جین (همگی از کره‌جنوبی)؛ ناظر: عبدالله مطلق از عربستان

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی (مهران احمدی دقیقه ۱۸)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب الوصل:

خالد السنانی، یوسف المهیری، سفیان بوفتینی، هوگو نیتو، سالم العزیزی، رناتو تاپیا، سکو سیدیبه، آداما دیالو، انجیسان ژیان، رناتو جونیور و برایان پالاسیوس

سرمربی: مسعود میرال

کارت زرد:

سعید سحرخیزان (۲۹) و حسین گودرزی (۶+۴۵) از استقلال

شرح گل:

گل اول استقلال (سعید سحرخیزان دقیقه ۷): پس از اینکه اسماعیل قلی‌زاده در سمت چپ صاحب توپ شد، با عبور از سد سالم جمعه، ضربه‌ای به سمت دروازه زد که توپ را ابتدا گلر الوصل برگشت داد و در ادامه قلی‌زاده توپ را به سحرخیزان سپرد که این بازیکن به راحتی دروازه خالی را باز کرد.