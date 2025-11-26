رئیس سازمان اورژانس کشور :
۲ هزار دستگاه آمبولانس بین دانشگاههای علوم پزشکی توزیع میشود
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: ۲ هزار دستگاه آمبولانس بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا یکسال و نیم آینده توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان اورژانس کشور شامگاه چهارشنبه در نشست شورای توسعه و برنامهریزی لرستان با حضور کمیسیون بهداشت و درمان در استانداری لرستان افزود: در حوزه ناوگان آمبولانس چالشهایی وجود دارد و در بحث بیمارستانی با مشکلات بسیاری روبهرو هستیم.
جعفر میعادفر افزود: تمام تلاش وزارت بهداشت در این حوزه جلب شده و از روشهای مختلف برای رفع مشکل آمبولانس استفاده میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: تلاش میشود که از ظرفیت مناطق آزاد، استاندارد و اعتبارات مربوط به کرونا و همچنین اعتبارات مشترک بین درمان بهره بگیریم تا این مشکل مرتفع شود.
میعادفر با بیان اینکه در بحث آمبولانس در لرستان مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: در سال آینده نیز بیش از حدود یک هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان خواهد شد که سهم لرستان ۳۰ دستگاه خواهد بود.
وی به وسعت جغرافیایی کشور اشاره کرد و گفت: باید همه کشور را در نظر بگیریم و ناوگان را به صورت ملی اصلاح کنیم و اگرچه مشکلات مالی برطرف شده، اما با چالشهای تامین پلتفرم و تحریمها مواجه هستیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: تلاش میشود تا پایان سال آینده ۲ هزار دستگاه آمبولانس وارد ناوگان شود و برای تحقق این هدف از تمام ظرفیتها استفاده خواهد شد.