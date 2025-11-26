به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در همایش بسیجیان بوکان برنقش مردمی و راهبردی بسیج در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: بسیج از آغاز شکل‌گیری تاکنون در عرصه‌های مختلف کارنامه‌ای روشن، قابل‌اتکا و راهبردی بر جای گذاشته است.

سردار محمد حسین رجبی به پیروزی‌های کشورمان در جنگ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: توانمندی اطلاعاتی و عملیاتی بسیج، امروز در طراز یک نیروی حرفه‌ای مورد اعتراف دشمنان است و اشراف دقیق نیرو‌های مردمی استان بار دیگر در پرونده‌های اخیر امنیتی خود را نشان داده است.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده بسیج در آذربایجان غربی، تصریح کرد: اکنون بیش از ۵ هزار پایگاه بسیج در استان فعال است.

فرماندار بوکان نیز در این همایش با اشاره به نقش آفرینی بسیج در کشور گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم، کشور در مسیر اعتلا قرار گرفت و در بسیاری از عرصه‌های علمی، فنی و صنعتی به خودکفایی رسید.

فرمانده سپاه بوکان نیز ضمن قدردانی از حضور باشکوه بسیجیان، این اجتماع را نماد اقتدار، همبستگی و یکدلی مردم شهرستان دانست.

اجرای ورزش باستانی، حرکات رزمی و اسکیت سواری بسیجیان از برنامه‌های جنبی این همایش بود.