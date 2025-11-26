محمد رضا عارف:
هنر پلی برای صلح و همدلی و مقابله با صداهای تفرقهافکن است
معاون اول رئیسجمهور در پیامی به مناسبت آغاز چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، این رویداد را فرصتی برای گفتوگوی میان فرهنگها دانست و تأکید کرد: ایران با پشتوانه تمدنی خود میتواند نقشی مؤثر در تقویت همدلی و گفتوگوی جهانی ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف با صدور پیامی به این رویداد سینمایی، شیراز را «دروازه فرهنگ و هنر ایران» توصیف کرد و گفت: این شهر امروز میزبان هنرمندان و فیلمسازانی است که روایت حقیقت و زیبایی را از سراسر جهان به همراه آوردهاند.
عارف، جشنواره جهانی فیلم فجر را زمینهای برای گسترش گفتوگوی میان فرهنگها عنوان کرد و نوشت: سینما، به عنوان زبانی مشترک در جهان، میتواند این گفتوگو را ممکن و ضروری کند؛ بهویژه در زمانی که جهان با صداهای تفرقهانگیز و آفتهای ویرانگر، روبرو است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ظرفیتهای تمدنی و فرهنگی ایران، بیان کرد: ایران با پشتوانه تاریخی و توان معاصر خود قادر است که نقشی مؤثر در تقویت این گفتوگو ایفا کند. شیراز در این روزها تنها میزبان یک جشنواره نیست، بلکه میزبان جستوجوی مشترک ملتها برای صلح، امید و همدلی است.
عارف در بخش پایانی پیام خود، ضمن قدردانی از فیلمسازان ایرانی و بینالمللی شرکتکننده در جشنواره، ابراز امیدواری کرد که ثمره این رویداد، نزدیکی بیشتر دلها و شکوفایی ایدههایی باشد که جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.