استاندار با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی برای تبدیل قم به الگوی کشور گفت: گروههای آموزشی در ادارات، مدارس و محلات زمینه تغییر الگوی مصرف را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،اکبر بهنام جو در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی بر اجرای منسجم طرح مدیریت مصرف در سطح استان تأکید کرد و گفت: هزینه مدیریت مصرف بسیار کمتر از خسارت قطعی برق است و قم بهعنوان پایلوت ملی معرفی شده است.
وی با اشاره به اهمیت آگاهیبخشی در سطح شهر افزود: گروههای آموزشی باید در ادارات، مدارس و محلات فعالیت کنند تا تغییر الگوی مصرف برای مردم ملموس شود. همچنین دستگاههایی که عملکرد بهتری داشته باشند ماهانه تشویق خواهند شد.
استاندار قم با اعلام اینکه طرح مدیریت مصرف انرژی در آینده به کل کشور تسری مییابد، افزود: قم همانطور که در حوزههای فرهنگی و اجتماعی پیشگام بوده، در این عرصه نیزالگوی ملی خواهد بود.