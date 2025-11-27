پخش زنده
امروز: -
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سالانه حدود ۱۱۰ تن گوشت شتر در استان تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی شکاری گفت: این میزان تولید با تلاش شترداران استان و همکاری معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی محقق شده است.
وی با بیان اینکه شهرستانهای مانه، اسفراین، فاروج و جاجرم در پرورش شتر پیشرو هستند، افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۶۱۱ نفر شتر در استان وجود دارد که عمده پرورش آنها با هدف تولید گوشت انجام میشود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از شترداران استان در مناطق محروم زندگی میکنند و از اقشار کمدرآمد هستند.
بهرغم شرایط سخت خشکسالی و کمبود بارش، برای حمایت از پرورشدهندگان شتر، علاوه بر سهمیه تعیین شده خوراک دام، ۵۰ تن اضافه بر سهمیه مصوب نیز در اختیار شهرستانها قرار گرفته و بین شترداران توزیع شده است.
شکاری خاطرنشان کرد: بهجز تولید گوشت، کرک شتر (پشم شتر) نیز از محصولات ارزشمند این حوزه است و در صنایع مختلف از جمله بافندگی کاربرد دارد.