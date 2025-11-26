به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس سازمان اورژانس بابل از انجام ۷۴۶ مأموریت مرتبط با تصادفات در آبان‌ماه امسال خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدن به مصدومان در جاده‌های این شهرستان ۱۳ دقیقه بوده است.

ابوالقاسم لعلی افزود: نیروهای اورژانس در آبان‌ماه امسال در مجموع ۳۴۷۱ مأموریت را انجام دادند که از این تعداد، ۱۳۵۳ مأموریت در مناطق شهری، ۲۱۰۵ مأموریت در محورهای جاده‌ای و ۱۳ مأموریت بین مراکز درمانی صورت گرفته است.

وی با اشاره به انتقال بیماران و مصدومان گفت: در مجموع ۱۵۸۹ نفر به مراکز درمانی شهرستان بابل منتقل شدند که ۵۵۳ مورد مربوط به مأموریت‌های شهری و ۱۰۳۶ مورد مربوط به مأموریت‌های جاده‌ای بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل درباره زمان رسیدن به محل حادثه تأکید کرد: میانگین زمان رسیدن نیروهای اورژانس در مأموریت‌های شهری ۸ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۳ دقیقه بوده است.

لعلی در ادامه به آمار تماس‌های اورژانس اشاره کرد و گفت: در آبان‌ماه، شماره ۱۱۵ اورژانس ۹۷۳۳ بار توسط شهروندان مورد استفاده قرار گرفته است.

وی همچنین از تصادفات به عنوان پرتکرارترین نوع مأموریت‌های اورژانس نام برد و افزود: پس از مأموریت‌های تصادفی، مأموریت‌های قلبی با ۱۳۰ مورد، تنفسی با ۸۵ مورد و مسمومیت با ۷۷ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.