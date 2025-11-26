جنگ ۱۲ روزه باعث ادغام هویت ملی و دینی
سخنگوی سپاه گفت: برخلاف تحلیلهای سال ۲۰۰۴ که ادعا میکردند حمله نظامی باعث شکاف میشود، جنگ ۱۲ روزه باعث ادغام هویت ملی و دینی شد.
؛ معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش بسیج اساتید استان مازندران با بیان اینکه بسیج، محصول اندیشه راهبردی امام روحالله (ره) است گفت: ایشان فرمودند که در ابتدای کار، درک درستی از ماهیت بسیج و تهدیدات امنیتیِ متوجه نظام وجود نداشت؛ متأسفانه این مسئله نه در دولت موقت و نه در دوران بنیصدر جدی گرفته نشد.
سردار نائینی افزود: اگر در ۹ ماه ابتدایی جنگ که بنیصدر فرماندهی کل قوا را بر عهده داشت، فرمان امام مبنی بر تشکیل بسیج محقق شده بود، شاید جنگ هشت سال به طول نمیانجامید.
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به خطای محاسباتی دشمن در دوران دفاع مقدس تاکید کرد: دشمن با محاسبات غلط و با این تصور که تنها مؤلفه بازدارنده ایران، ارتشی است که توان مقاومت طولانیمدت ندارد طبق تحلیلهای شهریور ۱۳۵۹ به کشور حمله کرد و من به عنوان افسر مرکز اسناد و تحقیقات جنگ و بر اساس اسناد میگویم که دشمن درک درستی از قدرت نرم، قدرت بسیجکنندگی امام و ظرفیتهای مردمی نداشت.
سخنگوی سپاه ادامه داد: در جنگ نامتقارن، مقایسه کمیِ تعداد تانک و هواپیما تعیینکننده نیست؛ بلکه اراده و تحقق اهداف سیاسی ملاک پیروزی است. امروز جنگها ترکیبی شدهاند
او گفت: امروز مؤلفه اصلی قدرت ما جوانان دانشمند و بسیجی هستند که در صنایع هوافضا، موشکی و پهپادی فعالیت میکنند و شهید طهرانی مقدم و سردار حاجیزاده نماد این تفکر هستند
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمن تصور میکرد با زدن رادارها و هدف قرار دادن فرماندهان، توان پاسخگویی را از ما میگیرد، اما ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قائم به شخص نیست.
سردار نائینی ادامه داد: برخلاف تحلیلهای سال ۲۰۰۴ که ادعا میکردند حمله نظامی باعث شکاف میشود، این جنگ باعث ادغام هویت ملی و دینی شد و حتی نتانیاهو و سران رژیم اعتراف کردند که این حمله، ناخواسته باعث تقویت مشروعیت و همبستگی بیسابقه در ایران شد.
معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ما مراکز دانشبنیان، مراکز اطلاعاتی و تنها پالایشگاه فعال آنها (تأمینکننده ۷۰ درصد سوخت) را دقیقاً هدف قرار دادیم و خودشان اعتراف کردند که دستاوردهای دانشی ۲۰ سال آیندهشان بر باد رفت
او افزود: این در حالی بود که در داخل کشور، با اجرای رزمایش جامعه اطلاعاتی، تمام هستههای تروریستی شناسایی شده بودند و در طول جنگ ۱۲ روزه، حتی یک عملیات تروریستی موفق در داخل رخ نداد.