رییس اداره امور مالیاتی بوکان گفت: امسال با وصول یکهزار و ۷۰ میلیارد ریال مالیات، درآمدهای مالیاتی این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲ برابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ جعفر نیکیخواه افزود: از این میزان، هزار و ۶۰ میلیارد ریال به شهرداری بوکان و حدود ۱۰ میلیارد ریال نیز به شهرداری سیمینه اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اجرای طرح نشاندار کردن مالیات تصریح کرد: در قالب این طرح، سه طرح خدماتی و آموزشی شامل ساماندهی، تعریض و آسفالت ورودی بوکان، تکمیل مدرسه شبانهروزی روستای شهریکند و تکمیل هنرستان کشاورزی کوی بهداری تعریف شده و شهروندان میتوانند بهصورت هدفمند بخشی از مالیات پرداختی خود را به این طرحها اختصاص دهند.
رییس اداره امور مالیاتی بوکان با تأکید بر اهمیت شفافسازی نحوه هزینه کرد منابع مالیاتی گفت: آگاهی مردم از مسیر مصرف مالیات، نقش مهمی در ارتقای مشارکت و ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی دارد.