فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: اجتماع بزرگ بسیجیان کیش با هدف تقویت روحیه ایثار، همبستگی اجتماعی و نمایش اقتدار ملی بسیج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ محمد میرزاده در اجتماع بسیجیان در مصلی کیش، گفت: این گردهمایی همزمان با پنجم آذر، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین برگزار شد.

او با مرور نقش‌آفرینی بسیج در بحران‌های سال‌های گذشته، افزود: بسیجیان در دوران شیوع کرونا، نا آرامی‌ها، سیل و زلزله‌ها و هر زمان که مردم نیاز داشتند، وارد میدان شدند و با انسجام مثال‌زدنی خدمت‌رسانی کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش، گفت: امروز نیز بخشی از بسیجیان در محلات حضور فعال دارند و برای امنیت و آرامش گردشگران و ساکنان تلاش می‌کنند.

سرهنگ میرزاده، گفت: برخی از بسیجیان در سواحل‌ کیش در کنار نیرو‌های خدماتی و امدادی فعالیت می‌کنند تا ایمنی سواحل و رفاه گردشگران تأمین شود.

او با قدردانی از مجاهدت بسیجیان کیش، گفت: برادران و خواهران بسیجی با اخلاص و روحیه جهادی، بدون چشم‌داشت در میدان خدمت حضور دارند و این سرمایه اجتماعی، پشتوانه بزرگی برای امنیت و پیشرفت کیش است.