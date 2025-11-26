پخش زنده
معاون فنی و پشتیبانی قرارگاه ثارالله سپاه، گفت: بسیج نه تنها ستون فقرات سپاه، بلکه ستون فقرات نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار علی خلیلی در اجتماع بسیجیان کیش، گفت: بسیجیان در بحرانها و صحنههای حساس با اخلاص و بدون چشمداشت حاضر می شوند.
او با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، جبهه مقاومت و اقتدار ایران، تأکید کرد: هر چه داریم از برکت خون شهداست و امروز نیز بسیجیان در حوادث مختلف با اخلاص و مجاهدت در کنار مردم میایستند.
سردار خلیلی با اشاره به نقشآفرینی بسیج در بحرانهایی مانند کرونا، ناآرامیها، زلزلهها و مأموریتهای امدادی خارج از کیش، افزود: بسیجیان کیش با انسجام و حضور مؤثر، امنیت گردشگران، ایمنسازی سواحل و پشتیبانی از مجموعههای خدماتی و گردشگری منطقه آزاد را برعهده دارند.
معاون فنی و پشتیبانی قرارگاه ثارالله با قدردانی از برگزارکنندگان اجتماع، گفت: برپایی این برنامه باشکوه نشان میدهد کیش برخلاف برخی تصورها، دارای مردمی مؤمن و پایبند به ارزشهاست.
سردار خلیلی با تبیین سه محور اصلی سخنانش، گفت: شناخت علت دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران، بررسی حوادث روز و تبیین وظایف آینده، موضوعاتی است که باید با دقت دنبال شود تا در بزنگاهها دچار خطای راهبردی نشویم.
او با اشاره به شکلگیری تفکر صهیونیسم جهانی و اهداف آن، دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا با جمهوری اسلامی را ناشی از احیای هویت اسلامی و زنده شدن مسئله فلسطین پس از پیروزی انقلاب عنوان کرد و گفت: رژیم صهیونیستی پس از سالها اشغالگری، امروز در برابر مقاومت دچار فروپاشی راهبردی شده و دکترینهای امنیتی آن یکی پس از دیگری فروریخته است.
سردار خلیلی با بیان اینکه حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی ریشه در منافع سلطهطلبانه استکبار دارد، افزود: فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) درباره ماهیت استکبار و رژیم صهیونیستی امروز بیش از هر زمان دیگر جلوه پیدا کرده است.
معاون قرارگاه ثارالله، گفت: ایران راه خود را پیدا کرده و تا قطع منافع استکبار جهانی، مبارزه با ظلم ادامه خواهد داشت.