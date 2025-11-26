پخش زنده
صابر جودی با حکم رئیس جمعیت هلال احمر کشور به عنوان سرپرست جدید هلال احمر آذربایجان شرقی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان از خدمات حمید منجم هم قدردانی شد.
در این مراسم معاون منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر کشور با گرامیداشت شهدای خدمت و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان گفت: هلالاحمر تنها در حوادث خلاصه نمیشود بلکه امروز به یکی از پنج جمعیت برتر جهان تبدیل شده است.
درویشپور با اشاره به حضور مؤثر نیروهای ایرانی در زلزله ترکیه، فعالیت کاروانهای سلامت و طرح ملی نذر خدمت افزود: بیش از سه و نیم میلیون جوان و داوطلب، عضو هلالاحمر هستند و هدفگذاری ما رسیدن به شبکه ۲۰ میلیونی داوطلبان است.
محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی هم ضمن تأکید بر حمایت استانداری از برنامههای هلالاحمر، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی این جمعیت دانست.