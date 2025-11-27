به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان صاف تا کمی همراه با گذر ابر در طول روز در سواحل و جزایر غبارمحلی و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: دریا آرام و شرایط برای رفت وآمد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.

بیشتر بخوانید؛ معارفه مدیرکل جدید هواشناسی هرمزگان

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: این شرایط جوی و دریایی پایدار تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.

حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.