کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز تداوم شرایط پایدار جوی و دریایی بروی استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان صاف تا کمی همراه با گذر ابر در طول روز در سواحل و جزایر غبارمحلی و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
وی گفت: دریا آرام و شرایط برای رفت وآمدهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: این شرایط جوی و دریایی پایدار تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.
حمزه نژاد گفت: به لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.