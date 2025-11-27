به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر داراب گفت: به مناسبت هفته بسیج، داوطلبان این جمعیت با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه عشایری و حوزه مقاومت امام موسی کاظم (ع) در روستای بیخ و بنگل این شهرستان، به ۴۰۰ نفر از اهالی این روستا خدمات سلامت رایگان ارائه کردند.

محمود حیدری افزود: در این طرح، پزشکان از جمله پزشک عمومی، داخلی و متخصصان اطفال، پوست، مغز و اعصاب، زنان و زایمان به بیماران خدمات رسانی کردند و همچنین اهالی این منطقه از آموزش مبانی کمک‌های اولیه بهره‌مند شدند.

رییس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر داراب بیان کرد: حضور جوانان و بسیجیان در این برنامه نشان داد که روحیه کمک رسانی و مسئولیت اجتماعی در جامعه نقش موثر و پررنگی دارد و این موضوع ما را برای اجرای طرح‌های گسترده‌تر مصمم می‌کند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.