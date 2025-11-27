به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم سوسای کیوکوشین کاراته دختران کانون دانش‌آموزی و جوانان جمعیت هلال‌احمر شهرکرد، به‌عنوان نماینده استان، در مسابقات کشوری اصفهان حضور یافت و موفق شد عنوان نایب‌قهرمانی تیمی کشور را از آن خود کند.

این تیم در رده‌های سنی نونهال تا نوجوان با نمایش توان فنی، تلاش مستمر و روحیه تیمی مثال‌زدنی، مجموعاً ۱۸ نشان طلا، ۱۴ نقره و ۲۹ برنز کسب کرد. همچنین شاگردان منصوره حسین‌پوریان مربی پرتلاش هلال‌احمر، با عملکردی شاخص موفق به دریافت ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۴ برنز شدند.