تیم کاراته هلالاحمر شهرکرد در مسابقات کشوری خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیم سوسای کیوکوشین کاراته دختران کانون دانشآموزی و جوانان جمعیت هلالاحمر شهرکرد، بهعنوان نماینده استان، در مسابقات کشوری اصفهان حضور یافت و موفق شد عنوان نایبقهرمانی تیمی کشور را از آن خود کند.
این تیم در ردههای سنی نونهال تا نوجوان با نمایش توان فنی، تلاش مستمر و روحیه تیمی مثالزدنی، مجموعاً ۱۸ نشان طلا، ۱۴ نقره و ۲۹ برنز کسب کرد. همچنین شاگردان منصوره حسینپوریان مربی پرتلاش هلالاحمر، با عملکردی شاخص موفق به دریافت ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۴ برنز شدند.