به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در نشست مشترک «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی با علما و رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان راههای تقویت وحدت اسلامی، پشتیبانی از مقاومت فلسطین و گسترش همکاریهای اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان بررسی شد.
این نشست با حضور جمعی از علما و شخصیتهای برجسته شیعه و سنی پاکستان در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد و در ادامه برنامههای سفر رسمی علی لاریجانی به این کشور برگزار شد، در این دیدار علما و رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان دیدگاههای خود را درباره همکاریهای دو کشور، وحدت امت اسلامی و تحولات منطقه بیان و بر ضرورت همگرایی کشورهای مسلمان در برابر چالشهای منطقهای تاکید کردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این نشست ضمن قدردانی از مواضع و حمایتهای مردم و علمای پاکستان در جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، این حمایتها را نشانه عمق پیوند دو ملت دانست.
علی لاریجانی با اشاره به مسائل منطقهای و چالشهای امت اسلامی تاکید کرد: همکاریهای امنیتی میان ایران و پاکستان از اهمیت بالایی برخوردار است و حمایت از مردم فلسطین و رفع اختلافات میان کشورهای مسلمان از محورهای اصلی مذاکرات وی با بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی از جمله پاکستان بوده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان افزود: غرب همواره درصدد ایجاد تفرقه میان مسلمانان و ایجاد اختلاف میان کشورهاست تا قدرت خود را گسترش دهد و به همین علت رهبران کشورهای اسلامی به ویژه رهبران دینی که نفوذ اجتماعی بالایی دارند باید نقش فعال در تقویت انسجام امت اسلامی ایفا کنند.
علی لاریجانی با تاکید بر ضرورت حضور روشن و مستمر در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی گفت: مقابله با سیاستهای تفرقهافکن غرب و حمایت از وحدت امت اسلامی از اولویتهای اصلی جمهوری اسلامی ایران است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به دیدارهای خود با رئیسجمهور، نخستوزیر، رئیس مجلس و سایر مقامات ارشد پاکستان تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی مذاکرات، گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور بوده است.
علی لاریجانی گفت: توافقاتی درباره افزایش حجم مبادلات تجاری تا سقف ۱۰ میلیارد دلار انجام شده است و همچنین زمینههای لازم برای استفاده مردم از ظرفیتهای گسترده بخشهای مختلف نیز فراهم خواهد شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: برخی نیازهای پاکستان از طریق ایران تأمین میشود و راهحلهایی برای عبور از مشکلات ناشی از تحریمها برای پیوند هر چه بیشتر بازارهای مکمل دو کشور به یکدیگر نیز در این دیدارها بررسی شده است، وی همچنین از گسترش خطوط ترانزیتی و ریلی میان دو کشور خبر داد تا رفتوآمد مسافران و انتقال کالاهای مورد نیاز آسانتر شود.
علی لاریجانی، این توافق ها را موجب تسهیل تجارت و مراودات اقتصادی بین تهران و اسلامآباد دانست.
علما، رهبران مذهبی و سیاسی پاکستان و اعضای شورای همبستگی ملی این کشور در سخنان خود تاکید کردند: وحدت امت اسلامی، حمایت از ایران و فلسطین و تقویت همکاریهای اقتصادی، دفاعی و منطقهای باید محور اصلی روابط دو کشور باشد و برگزاری نشستهای همفکری و گفتوگوهای سازنده، زمینهساز تقویت روابط برادرانه میان دو ملت و افزایش وحدت گروههای اسلامی است.
رهبران مذهبی و سیاسی حاضر با اشاره به اهمیت برنامه هستهای ایران گفتند: این برنامه برای ایجاد بازدارندگی و قدرت امت اسلامی ضروری است و تأکید کردند که ایران هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و به هیچ کشوری تجاوز نکرده است.
در این نشست همچنین بر ضرورت تقویت امنیت، دفاع و پیشرفت اقتصادی کشورهای اسلامی تاکید شد تا دشمنان نتوانند از نقاط ضعف سوءاستفاده کنند.
رهبران مذهبی پاکستان خاطر نشان کردند: ارتباطات مردمی و تعاملات سطح بالای ایران و پاکستان برای حفظ ثبات منطقه حیاتی است و وحدت و یکپارچگی امت اسلامی کلید حل مسائل جهان اسلام به شمار میرود.
در این نشست همچنین از پیروزی ایران در جنگ اخیر علیه رژیم صهیونیستی به عنوان افتخار امت اسلامی نام برده شد و رهبران تصریح کردند: توسعه همکاریهای دفاعی و راهبردی، ایجاد بلوک منطقهای و تقویت همکاریهای علمی و اقتصادی میان دو کشور، ملل اسلامی و قدرتهای منطقهای ضروری است.
علما و اندیشمندان پاکستانی در ادامه همچنین بر پیوند ملتها با ایران، حمایت از مردم فلسطین و همبستگی امت اسلامی تاکید کرده و این نشست را فرصتی برای تقویت همکاریها و درک نزدیکتر پیوند مردم دو کشور دانستند.