تیم پومسه استان اردبیل با هدایت سعید مجتهدی، عنوان قهرمانی مسابقات لیگ کشوری دسته یک منطقه یک تکواندو را از آن خود کرد. در این رقابت‌ها، سید قادر موسوی نیز در بخش پیش‌کسوتان به مقام سوم کشور دست‌یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تیم پومسه استان اردبیل در مسابقات لیگ کشوری دسته یک منطقه یک تکواندو که تحت نظارت فدراسیون تکواندو برگزار شد، عنوان قهرمانی را کسب کرد. این مسابقات با حضور تیم منتخب از استان‌های مختلف کشور برگزار گردید.

این موفقیت تحت هدایت سعید مجتهدی، مربی و مسئول تیم پومسه استان به دست آمد. همچنین سید قادر موسوی در بخش پیش‌کسوتان توانست مقام سوم این رقابت‌های کشوری را به دست آورد.

در بخش انفرادی، مهدی بخشی در آیتم پومسه انفرادی ابداعی به مقام سوم دست‌یافت. در بخش تیمی نیز تیم متشکل از ابوالحسن شکاری و مهدی بخشی موفق به کسب مقام دوم در آیتم پومسه تیمی ابداعی شدند.

در رده سنی زیر ۱۲ سال، ارمیا موسی‌زاده در بخش تیمی مقام سوم را کسب کرد. این نتایج در تاریخچه ورزش پومسه استان اردبیل ثبت شد.