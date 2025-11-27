پخش زنده
همزمان با سالروز تاسیس بسیج مستضعفان، گردهمایی بزرگ بسیجیان در شهرهای خمین، ساوه، مهاجران و تفرش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با مصوبه دولت از نیمه آذر بنزین آزاد با نرخ ۵ هزار تومانی ارائه میشود. به گفته سخنگوی دولت ۶۰ لیتر بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر ذخیره سه هزار تومانی کارتهای شخصی بدون تغییر قیمت شارژ میشود.
دوره آموزشی سواد رسانهای ویژه دهیاران، کارشناسان روابطعمومی ادارات، فعالان فضای مجازی و مدیران گروهها و کانالهای مجازی شهرستان آشتیان برگزار شد.
در این دوره شیوههای صحیح تولید محتوا، نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی، اصول اطلاعرسانی مؤثر، تشخیص اخبار صحیح از جعلی، الزامات فعالیت حرفهای در شبکههای اجتماعی و همچنین راهکارهای افزایش سواد رسانهای در سطح جامعه مورد بررسی قرار گرفت.