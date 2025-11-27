به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در مراسم تجلیل از فعالان برگزیده حوزه استاندارد، کیفیت و سلامت، گفت: تعامل دو سویه با سازمان ملی استاندارد ایران باعث شده تا تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان منطقه آزاد کیش بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری خدمات دریافت کنند و فرآیند‌ها تسهیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: این همکاری که پیش از این با امضای تفاهم‌نامه آغاز شده بود، زمینه افزایش کیفیت ارائه خدمات، استانداردسازی واردات خودرو و ارتقای فعالیت‌های آموزشی و اجرایی در کیش را فراهم کرده و یک دستاورد جدید در کشور محسوب می‌شود.

کبیری، گفت: ادامه این تعامل مشترک، توسعه و بهبود خدمات و تولیدات در جزیره را به همراه خواهد داشت و خروجی آن ارتقای کیفیت و رضایت فعالان اقتصادی و مردم منطقه است.