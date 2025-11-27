به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجی‌آباد پیش بینی کرد: امسال در هر هکتار حدود دو نیم تن در هر هکتار برداشت شود.

ایوب شکاری گفت: مهم‌ترین مناطق کشت پنبه در مناطق خوشن‌آباد، طاشکوئیه و سرچاهان است.

وی گفت: ارقام کشت‌شده ورامین، ساجدی، گلستان، الپیدا و بابیلون است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجی‌آباد افزود: محصول جمع‌آوری شده پس از برداشت برای ارسال به استان‌های همجوار بارگیری می‌شود و بخشی از آن به عنوان بذر گواهی‌شده نگهداری می‌شود.