برداشت پنبه از ۱۵۸ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجیآباد پیش بینی کرد: امسال در هر هکتار حدود دو نیم تن در هر هکتار برداشت شود.
ایوب شکاری گفت: مهمترین مناطق کشت پنبه در مناطق خوشنآباد، طاشکوئیه و سرچاهان است.
وی گفت: ارقام کشتشده ورامین، ساجدی، گلستان، الپیدا و بابیلون است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجیآباد افزود: محصول جمعآوری شده پس از برداشت برای ارسال به استانهای همجوار بارگیری میشود و بخشی از آن به عنوان بذر گواهیشده نگهداری میشود.