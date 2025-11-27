به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۶ آذر میزان ذرات آلاینده در شهر‌های آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، ملاثانی و هویزه نشان دهنده وضعیت قرمز و آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین در شهر‌های آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، دزفول و شوشتر شاخص کیفی هوا نشان دهنده وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.