به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی با اشاره به سطح ابلاغی ۹۷هزار هکتاری گندم در سال زراعی جاری گفت: در صورت بارندگی مؤثر، پیش‌بینی می‌شود برنامه ابلاغی به طور کامل محقق شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته است که از این میزان، ۶ هزار هکتار مربوط به کشت آبی و ۸ هزار هکتار به کشت دیم است.

توکلی افزود: سطح ابلاغی محصول گندم در سال زراعی جاری ۱۷ هزار هکتار آبی و ۸۰ هزار هکتار دیم تعیین شده و در صورت بارندگی مؤثر، پیش‌بینی می‌شود این برنامه به طور کامل اجرا شود.

وی بیان کرد: عمده مناطق کشت شده در استان شامل شهرستان‌های دشتستان و دشتی برای مزارع آبی و شهرستان‌های دشتستان و گناوه برای مزارع دیم است.

توکلی افزود: مهم‌ترین ارقام کشت شده در اراضی آبی شامل مهرگان، چمران۲ و جلال و در اراضی دیم شامل آفتاب، کریم و دهدشت هستند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زمان کشت گندم در استان را از نیمه آبان تا پایان آذر عنوان کرد و افزود: امسال مجموع کود‌های تهیه و توزیع‌شده برای کلیه محصولات شامل ۸۳۰۵ تن کود ازته، ۱۵۱۷ تن کود فسفاته و ۱۵۴۵ تن کود پتاسه بوده است.

توکلی گفت: در حوزه بذر تاکنون ۳۸۰۴.۶ تن بذر گندم فرآوری و ۳۱۱۶.۶۵ تن آن در سطح استان توزیع شده است.