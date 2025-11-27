به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اعضای بدن معصومه زمانیان، جانبخش ۵۹ ساله ساکن طبس که در پی خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت و همراهی خانواده وی اهدا شد.

جلال احمدی افزود: این بانوی جانبخش که در بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبس بستری بود، پس از تأیید مرگ مغزی و اخذ رضایت از خانواده، به بیمارستان رهنمون یزد منتقل و تحت عمل اهدای عضو قرار گرفت که کبد وی به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی با ابراز همدردی با خانواده این جانبخش و طلب آمرزش برای وی، از اقدام نوع دوستانه خانواده زنده یاد زمانیان در مسیر کمک به همنوعان قدردانی کرد.