به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید مهدی موسویان فرد بیان کرد: این کار از مرحله آماده سازی، رول کاری و ورق‌ها تا مونتاژ اولیه، کنترل ابعادی و آماده سازیبرای نصب توسط ظرفیت‌های داخلی انجام شده‌است.

وی افزود: جوشکاری قطعات کوره و اتصال سگمنت‌ها با دقت اجرا و بازسازی بخش‌های فرسوده مخزن و انطباق قطعات جدید با سازه موجود نیز به بهترین شکل ممکن انجام گرفت.

موسویان فرد ادامه داد: اکنون کوره ساخته شده با تجهیزات حمل سنگین به محل اصلی پروژه منتقل شده و همه مراحل بارگیری، مهاربندی و تخلیه با رعایت کامل اصول ایمنی به پایان رسید.

وی بیان کرد: کوره پس از استقرار در محل نصب، برای مراحل بعدی شامل چینش آجر‌های نسوز، نصب دمپر، مشعل و راه اندازی و تست عملیاتی آماده خواهد شد.