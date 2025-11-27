تیم فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی در هفته دوم مسابقات سوپر لیگ والیبال ایران پیروز میدان شد، اما مس رفسنجان نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ تیم والیبال فولاد سیرجان در ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ و در دست آخر با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ استقلال گنبدکاووس را در خانه شکست داد.

این مسابقه از دو جهت اهمیت داشت، یکی اینکه مردم علاقمند به والیبال منطقه گنبد کاووس بار دیگر شاهد برگزاری سوپر لیگ در سالن المپیک خواهند بودند و بعد از ۶۲۱ روز میزبان این رویداد مهم هستند، آخرین میزبانی گنبدی‌ها به تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ بر می‌گردد که نماینده این شهر مقابل نیان الکترونیک به میدان رفت.

نکته دوم اینکه نخستین حریف خانگی نماینده گنبد در لیگ برتر مردان امسال تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی است که و پیروزی برابر این تیم می‌تواند خط و نشان گنبدی‌ها برای حریفان در بازی‌های خانگی باشد.

خضرالله ترابی، احمد دامغانی‌نژاد، قادر صادقی و حامد آقابراری به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که با یک دقیقه سکوت به احترام زنده یاد صابر کاظمی شروع شد.

همچنین جبار قوچان‌نژاد سرپرست سازمان لیگ فدراسیون والیبال تماشاگر و ناظر ویژه این مسابقه بود تا از نزدیک عملکرد دو تیم و روند برگزاری این دیدار حساس را زیر نظر بگیرد.

ترکیب شروع کننده استقلال گنبد در این دیدار شامل مهرداد بابایی، رضا عابدینی، قاسم کارخانه، آرمین رنجبر، وحید عابدنیا، بهزاد حیدرشاهی و موسی سخاوی (لیبرو) بود.

بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز از ترکیب امیرحسین توخته، امیرحسین ساداتی، علی رمضانی، امین خواجه، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

استقلال گنبد با وجود حمایت هواداران به شمار در ست‌های اول و دوم ۲۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵ نتیجه را به فولاد واگذار کرد تا در ست شماری دو بر صفر عقب بیافتد.

سومین ست این دیدار پرتماشاگر نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ به سود فولاد سیرجان ایرانیان به پایان رسید تا شاگردان بهروز عطایی سه بر صفر فاتح این مسابقه شوند.

این مسابقه دو هزار و ۸۰۰ تماشاگر داشت و به مدت ۹۵ دقیقه پیگیری شد.

تیم مس رفسنجان دیگر نماینده استان که در هفته نخست موفق به شکست سه بر دو پاس گرگان شده بود و دو امتیاز به دست آورد و در جایگاه هفتم قرار گرفت، این هفته در بازی خانگی میزبان فولاد مبارکه سپاهان بود.

این دیدار در حالی آغاز شد که نماینده اصفهان با یک امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار داشت و در رفسنجان به دنبال نخستین برد خود در لیگ برتر والیبال مردان امسال بود.

شهباز صدری و مجید محسنی شوشتری ناظران فنی و داوری این دیدار هستند و قضاوت آن را نیز امید فولادی وندا و علیرضا پوردهقان به عنوان داوران اول و دوم برعهده دارند.

مس رفسنجان ، در این دیدار با ترکیب علیرضا شاه علی، امیر رضا سرلک، ناصر رحیمی (لیبرو)، فاضل پژومان، جاوید اسماعیل زاده، امیر حسین ناوی و مهران فیض امام دوست مسابقه شروع کرد.

فولادی‌ها نیز از ترکیب علیرضا بهبودی، امیر غفور، سهند الله وردیان، آرمین تشکری، امیرحسین فرهادی، شایان شاهسوند و محمدرضا موذن (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره بردند.

فولاد مبارکه سپاهان در ست اول و دوم این مسابقه با نتیجه مشابه ۲۵ بر ۲۳ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا دو بر صفر در ست شماری جلو بیافتد.

در ست سوم تیم مس رفسنجان با امتیاز به دور از انتظار ۲۵ بر ۱۲ مغلوب شد تا در دیدار خانگی مغلوب فولاد مبارکه سپاهان شود.

این دیدار ۹۳ دقیقه طول کشید و هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.