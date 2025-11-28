به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر عاطفه اسفندیاری گفت: در راستای صیانت از سلامت شهروندان و برخورد قاطع با متخلفین در حوزه سلامت، تیم‌های نظارتی در بازدید‌های مستمر خود، در ماه گذشته موفق به شناسایی ۶ مرکز درمانی غیرمجاز در شهرستان‌های استان بوشهر شدند که موارد در کمیسیون ماده ۱۱ مطرح و حکم پلمب آنها صادر گردید.

وی بیان کرد: این مراکز که بدون داشتن مجوز‌های قانونی لازم و صلاحیت‌های علمی اقدام به ارائه خدمات درمانی، زیبایی و دندانپزشکی می‌کردند، سلامت مراجعه‌کنندگان را به طور جدی به خطر انداخته بودند. پس از بررسی‌های دقیق و شناسایی تخلفات، با همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی، این مراکز پلمپ و پرونده متخلفین به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شد.

مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: شاهد افزایش نگران‌کننده مداخله‌های افراد فاقد صلاحیت در امور بالینی، به ویژه در خدمات زیبایی و دندانپزشکی در سطح کشور هستیم که این پدیده، به عنوان یک معضل فراگیر، سلامت و ایمنی جامعه را به خطر انداخته و نیازمند برخورد جدی است.

اسفندیاری با تأکید بر استمرار رویکرد قاطعانه نظارتی معاونت درمان گفت: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه فعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و مراکز غیرمجاز در حوزه سلامت، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات نظارت بر درمان معاونت درمان گزارش دهند تا از بروز آسیب‌های احتمالی پیشگیری گردد.