پذیرایی فوتبالیستهای شمس آذر از سرخ پوشان پایتخت
خبرهایی از پذیرایی فوتبالیستهای شمس آذر از سرخ پوشان پایتخت تا صف آرایی والیبالیستهای مقدم قزوین مقابل نماینده مازندران را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۶ فردا در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار میشود.
تیم شمس آذر با کسب ۹ امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.
شناخت رقیب شمسآذر در جام حذفی
با قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال شمسآذر در این مرحله به مصاف برنده دیدار تراکتور و پرسپولیس میرود.
بازیهای مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ۲۹ و ۳۰ آذر برگزار میشود.
صف آرایی والیبالیستهای مقدم قزوین مقابل نماینده مازندران
تیم مقدم در هفته هفتم لیگ یک والیبال میزبان نیروانای آمل خواهد بود.
این دیدار از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید بابایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان با کسب ۱۱ امتیاز در رده دوم گروه دوم لیگ یک والیبال قرار دارد.